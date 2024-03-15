В Украину вернули тела 100 павших военных

В Украине вернули тела 100 погибших украинских военных.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Вооруженные Силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

Тела наших Защитников после идентификации будут переданы семьям для достойного захоронения" , – говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, тела военных вернули во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины. Также выразили благодарность Международному комитету Красного Креста.