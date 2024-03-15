Одессу атаковали ракетами, погибли фельдшер и спасатель

Армия РФ нанесла очередной ракетный удар по Одессе. Известно о пострадавших и погибших. Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

По словам Кипера, в результате российской ракетной атаки по Одессе єсть пострадавшие. На место выехали все соответствующие службы.



﻿Позже он сообщил о гибели фельдшера и сотрудника ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место.

Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненые. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава ОВА