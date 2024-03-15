Британская разведка назвала задачи нового командующего Черноморского флота РФ

Разведка Великобритании рассказала о назначении нового главнокомандующего Черноморского флота РФ Александра Моисеева вместо Николая Евменова и задачах, которые стоят перед ним после ряда потерь российских кораблей из-за атак Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского Минобороны.

Британская разведка отмечает, что, по всей вероятности, первой задачей адмирала Моисеева на посту главнокомандующего ЧФ РФ будет стабилизация ситуации безопасности в Черном море и внедрение изменений, направленных на повышение боеспособности флота в регионе.

В ведомстве указывают, что хотя адмирал Моисеев, который ранее был командующим Северного флота, является кадровым подводником, он также командовал Черноморским флотом в 2018-2019 годах.