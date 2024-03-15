Россия уже готовится к следующей войне – разведка Эстонии

Россия уже готовится к следующей войне. Вероятно, речь идет о конфликте с НАТО в течение следующих десяти лет.﻿ Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на представителей разведки Эстонии, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Руководители внешней и военной разведки Эстонии заявили в интервью изданию, что спустя два года после полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль реструктурирует и расширяет армию, ожидая конфликта с НАТО в течение 10 лет.

Эстонские разведчики отмечают, что России удалось перенастроить экономику на военные рельсы, поэтому "все более-менее снова идет по плану" для РФ.

Как заявил генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, российские полководцы научились на ошибках начальных этапов войны и адаптируются с нехарактерной скоростью.

"Похоже, что россияне в принципе превращаются в организацию, которая учится в армии" , - сказал он.

Росин добавил, что россияне всегда "решали проблемы" с помощью массовости. По его мнению, российские реформы, вероятно, приведут к созданию низкотехнологичного войска советского образца с "большой огневой мощностью и артиллерией".

Эстонский разведчик считает, что война России с НАТО не является неизбежной, но еще можно многое сделать для сдерживания Кремля.