Титановая госкомпания запустила торговлю с тремя странами ЕС

Государственное АО "Объединенная горно-химическая компания" в течение двух последних кварталов начало продавать титановое сырье новым для себя контрагентам – в Италию, Испанию и Германию. Cсылаясь на пресс-службу компании, сообщает Лига.Бизнес.

"За четвертый квартал 2023 года и первый квартал 2024 года АО ОГХК подписало контрактов на еще около 80 000 тонн. [...] Открыли бренд ОГХК для известных конечных потребителей в Италии, Испании и Германии" , — рассказал первый заместитель председателя правления компании Егор Перелыгин.

Он сказал, что по результатам второго квартала украинский рутил и циркон могут стать "совершенно регулярными и ключевыми компонентами в сырьевых портфелях" этих компаний.

Стратегическими партнерами по ильменитовому концентрату для ОГХК остаются компании в США и Чехии.

По его словам, вся цепочка поставок и конечные потребители этой продукции контролируются правоохранителями.

В 2023 году Объединенная горно-химическая компания экспортировала более 102 000 тонн продукции. Плановые объемы поставки на 2024 год – 200 000 тонн.