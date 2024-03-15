Начальник киевского метро написал заявление на увольнение

В пятницу, 15 марта, начальник КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский написал заявление на увольнение. Ссылаясь на информацию от КГГА, сообщает Новое время.

Отмечается, что обязанности начальника коммунального предприятия временно будет исполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.

Брагинский возглавлял столичный метрополитен в течение 10 лет.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко объявил об отстранении директора столичного метро Виктора Брагинского от исполнения обязанностей после расследования журналистов Bihus.info.

В нем говорится об имуществе родных Брагинского.

По данным журналистов, мать-пенсионерка Брагинского скупает дорогие квартиры. В расследовании также сообщается, что его «не совсем бывшая жена-миллионерша» строит дачу в Козине. А также они выяснили, что сестра Брагинского купила у него «землю с космической наценкой».