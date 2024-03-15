Мишель заранее "поздравил" Путина с победой на выборах
Президент Европейского совета Шарль Мишель дал понять, что не считает перевыборы Владимира Путина на президентский пост в России демократическим волеизъявлением, заранее поздравив его с "победой", сообщает Европейская правда.
Такое заявление он опубликовал в своем Twitter (Х) в первый день голосования на президентских "выборах" в России, которое продлится всего три дня.
Мишель саркастически поздравил Путина с предстоящей безальтернативной "победой".
"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые сегодня начинаются. Без оппозиции. Без свободы. Без выбора", – написал Мишель.
Напомним, в Еврокомиссии ранее прокомментировали, что дадут оценку российским "выборам" и определятся с их признанием или непризнанием уже после завершения процесса.