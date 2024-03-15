Португалия согласилась выделить 100 млн на чешскую инициативу

Португалия присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины у третьих стран и выделит на это 100 миллионов евро. Ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Португалии, сообщает Укринформ.

"Португалия поддерживает Украину 100 миллионами евро на закупку крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Вместе с рядом европейских стран мы присоединяемся к чешской инициативе по закупке боеприпасов" , - говорится в сообщении.

В португальском оборонном ведомстве отметили, что использование этих боеприпасов на поле боя достигло очень высокого уровня, что "делает жизненно важным и срочным для Украины получение дополнительных боеприпасов для ответа на более интенсивные атаки России".

Как сообщалось, президент Чехии Петр Павел на полях Мюнхенской конференции безопасности объявил, что Прага нашла около 800 тыс. боеприпасов (500 тыс. калибра 155 мм и 300 тыс. – 122 мм) в третьих странах, которые члены ЕС могли бы закупить для Украины. Эту инициативу уже поддержали другие страны.

В феврале министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню во время заседания контактной группы по обороне Украины объявил о создании коалиции в поддержку противовоздушной обороны Украины вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Франция и Германия возглавили коалицию, в которую вошли 15 стран. Ее усилия будут направлены на укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины в войне с Россией.