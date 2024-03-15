ООН готовит доклад об уничтожении мариупольцев и других военных преступлениях

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства того, что российские военные нарушали права человека и международное гуманитарное право, а также совершали военные преступления в районах Украины, находящихся под российским контролем. Ссылаясь на главу Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрика Мозе, сообщает Суспільне.

"Мы также знаем о пытках украинских военнопленных и случаях жестокой пытки их в местах лишения свободы в Российской Федерации: им причиняли сильную боль и страдания во время длительного содержания под стражей, с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству, что привело к физическим и психическим травмам" , – рассказал Мозе.

По его словам, один украинский солдат, которого российские власти удерживали и пытали в нескольких местах лишения свободы, рассказал о своем опыте в исправительной колонии в городе Донской Тульской области, где его неоднократно пытали, оставив с переломами костей, выбитыми зубами и гангреной на раненой ноге.

Говоря о ситуации в Мариуполе, Мозе сказал, что данные, полученные Комиссией, свидетельствуют о том, что в Мариуполе были повреждены или разрушены по меньшей мере 58 зданий медицинской инфраструктуры и 11 электростанций.

"Местные жители рассказывали о невыносимых страданиях, перенесенных ими во время непрерывных обстрелов и воздушных бомбардировок, которые привели к массовым жертвам и ранениям" , - сказал Мозе.

Люди, которых интервьюировала комиссия, рассказали об очень большом количестве трупов, лежавших прямо посреди улиц, в завалах их домов и больницах.

Комиссия представит свой доклад Совету ООН по правам человека в Женеве в понедельник, 18 марта.