Еврокомиссия начала скрининг законодательства Украины в сфере финансов

Официальный скрининг Европейской комиссии для Украины по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги" начался 14 марта. Проведение скрининга предполагает анализ степени соответствия национального законодательства актам ЕС.﻿ Об этом говорится в сообщении Нацбанка, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным НБУ, скрининг состоит из двух этапов:

разъяснительные встречи, в ходе которых представители Европейской Комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства - кандидата на вступление в ЕС;

двусторонние встречи, на которых государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планы согласования национального законодательства с европейским законодательством до момента вступления полноправного членства в ЕС.

Разъяснительная встреча по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги", работу по которому координирует Национальный банк Украины, состоялась 14 марта.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал о последних решениях Украины о приведении регулирования финансового сектора в соответствие со стандартами ЕС и о значительном фокусе на этом в обновленной в прошлом году Стратегии развития финансового сектора.

Также Николайчук анонсировал подготовленный и посланный заранее украинской стороной перечень вопросов по аспектам внедрения положений актов ЕС в национальное законодательство.