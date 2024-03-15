Еврокомиссия выделила 500 млн евро на производство боеприпасов

Европейская Комиссия объявила о выделении €500 миллионов для наращивания и ускорения производства боеприпасов. Такая информация обнародована на сайте Еврокомиссии, сообщает Укринформ.

«Еврокомиссия сегодня выделила €500 миллионов в рамках Акта по поддержке производства боеприпасов (ASAP). Это позволит европейской оборонной промышленности нарастить объем производства боеприпасов до 2 миллионов снарядов (калибра 155-мм – ред.) в год до конца 2025 года» , - говорится в заявлении.