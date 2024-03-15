Республиканцы все больше поддерживают помощь Украине за счет активов РФ – СМИ

Республиканцы в Палате представителей активизируют работу над собственным пакетом поддержки Украины, где идея конфискации российских активов для оплаты военной помощи Киеву приобретает все большую популярность в партии. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол от республиканцев заявил, что одним из способов помощи, который становится все более популярным среди его однопартийцев, является выплата за счет конфискованных активов РФ.

В то же время конгрессмен-республиканец Фрэнч Хилл заявил, что конфискация российских активов "должна" быть частью законопроекта.

По словам Маккола, он работает "над тем, как двигаться вперед" по помощи Украине. Он сообщил, что также обсуждал с коллегами возможность предоставления Киеву кредитов, чтобы уменьшить расходы для налогоплательщиков и заручиться большей поддержкой однопартийцев.

Накануне в Белом доме заявили, что продолжают поддерживать законопроект о помощи Украине, принятый в прошлом месяце Сенатом США.

Перед этим спикер Палаты представителей Майк Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами сказал, что его палата подготовит свой проект для поддержки Украины, который может предложить поддержку в виде кредита или ленд-лиза из соображений защиты интересов американских налогоплательщиков.