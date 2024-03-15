Посол в Ватикане призвал Папу приехать в Украину

Визит Папы Римского Франциска в Украину станет важным сигналом не только для страны, но и для всего мира. ﻿Об этом сообщает посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в эфире Sky TG24, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"В любое время, если Папа решит посетить Украину, это будет очень важно не только для страны, но это будет сигналом, символом для всего мира" , - заявил посол.

Юраш добавил, что объяснение слов Папы Римского со стороны кардинала Паролина было очень полезно для понимания позиции Святого Престола. В то же время, Украина не может принять "символ белого флага", однако делает важные шаги в направлении мира.

"Белый флаг" Франциска

9 марта папа Франциск заявил о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией. Такое заявление вызвало резкую негативную реакцию у стран Запада и Украины.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику, что россияне не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинские защитники с оружием в руках.