В РФ сбои в электронном голосовании, это работа ГУР – источники

Система онлайн-голосования на так называемых "выборах" в России не работает. Это работа Главного управления разведки Минобороны. Об этом рассказали источники в спецслужбах, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Как отмечают источники, в день голосования на псевдовыборах президента РФ фиксируют серьезные проблемы в работе системы электронного голосования, произошел сбой. Сайт "Госуслуги" снова не работает.

Источники в спецслужбах отмечает, что это работа киберспециалистов ГУР Минобороны.

Сбои начали фиксироваться с самого утра. Российская центральная избирательная комиссия заявила, что якобы проблем нет, а сайт перегружен из-за "беспрецедентного количества желающих проголосовать", поэтому система работает в режиме очереди.

Тем временем россияне уже развели панику в соцсетях из-за сбоев в онлайн-голосовании, а российские СМИ активно распространяют информацию о проблемах в работе системы.

Недавно руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что якобы Россия ведет войну с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Источник в спецслужбах прокомментировал это заявление так: "Продолжается кибервойна России против ГУР МО".