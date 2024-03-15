Владельца магазинов Sinsay обвинили в фиктивном выходе из РФ

Компания Hindenburg Research обвинила польского ритейлера LPP (магазины Cropp, Sinsay, Mohito, Reserved) в фиктивном выходе из России, свои аргументы она изложила в большом расследовании на своем сайте. Акции LPP после этого рухнули более чем на 20%, сообщает Лига.Бизнес.

До начала полномасштабной российско-украинской войны Россия была самым крупным международным рынком LPP, на который приходилось 20% выручки. Компания имела 553 магазина и планировала открывать новые.

В 2022 году LPP объявила о продаже российского бизнеса китайскому консорциуму за $382 млн.

Несмотря на это, общая выручка LPP в 2022-2023 финансовом году все равно увеличилась на "неслыханные для розничной торговли одеждой" 40,5%, а акции вышли на исторические максимумы.

"Мы считаем, что LPP смогла показать такие выдающиеся результаты, потому что ее отказ от российского бизнеса был сплошным обманом" , — говорится в расследовании Hindenburg.

Она выяснила, что дубайская компания Far East Services, которая приобрела российские активы LPP, была основана за день до объявления соглашения и не имеет связей с Китаем. Hindenburg утверждает, что один из бывших работников LPP прямо назвал компанию ширмой, потому что на самом деле российский бизнес "прямо контролируется офисом и руководством LPP". По его словам, президенту LPP Мареку Пехоцкому "пох** на какую-то там войну между Россией и Украиной".

LPP говорила, что будет только поддерживать покупателя в течение "переходного периода", но Hindenburg нашла доказательства, что LPP, вероятно, до сих пор продает свои коллекции и контролирует инвентарь магазинов в России. Коллекции в российских магазинах совпадают с каталогами LPP, а коды продукции в российских магазинах – с кодами LPP.

"Мы подозреваем, что LPP маскировала ложный выход из России с помощью бухгалтерских манипуляций. Более двух третей роста выручки в 2022–2023 году, а именно $732 млн, или 20% суммарной выручки, пришлось на строку "Другое". Предыдущие три года эта строка "Другое" никогда не давала более 2% от общего дохода LPP" , — пишут аналитики.

Польские СМИ опубликовали ответ LPP на расследование Hindenburg Research. Компания назвала этот отчет дезинформационной кампанией с целью получения прибыли.