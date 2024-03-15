Кабмин предлагает постепенно повысить акцизы на сигареты

Кабинет министров планирует согласовать законопроект, который предусматривает повышение акцизного налога для табачных изделий. Более высокие ставки налога могут заработать уже с июля этого года.﻿ О подготовке соответствующего решения сообщил заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк. Законопроект и пояснительная записка к нему есть в распоряжении издания, сообщает Экономическая правда.

Правительственный проект закона предлагает внести ряд изменений в Налоговый кодекс. Во-первых, устанавливает ставку акцизного налога не в гривнах, а в евро. Как объясняют в Министерстве финансов, которое разработало документ, соответствующее требование содержится в рекомендациях МВФ в рамках текущей кредитной программы.

Во-вторых, законопроектом предлагается постепенно повышать ставку акцизов для табака до минимального нормативного значения, которое действует в ЕС.

Так, согласно директивам Евросоюза, общий акцизный налог на табак должен составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены пачки сигарет и не менее 90 евро за 1000 сигарет. Для сравнения, сейчас в Украине этот налог составляет около 60 евро за 1000 сигарет.

В случае, если соответствующий законопроект поддержит Верховная Рада, то с 1 июля 2024 года ставка акциза на сигареты может составить 47 евро (или около 1987 грн) за 1000 сигарет с фильтром (против текущих 1881,17 грн за 1000 сигарет).

В дальнейшем ставка налога постепенно будет расти до 90 евро за 1000 сигарет. Эта ставка начнет действовать с 1 января 2028 года. Аналогично будут расти ставки налога и на другие табачные товары.

По расчетам Минфина, реализация законопроекта позволит увеличить поступления в государственный бюджет: в 2025 году - на около 621 млн грн, в 2026 году - на около 5 млрд грн, в 2027 году - на около 9,38 млрд грн, а в 2028 году - на около 13,85 млрд грн.

Отметим, что для того, чтобы соответствующие изменения вступили в силу, необходимо, чтобы его поддержала Верховная Рада.