Украина получит от Швеции водные скутеры береговой охраны
Правительство Швеции поручило береговой охране подготовить к передаче Украине партию водных скутеров, сообщает Европейская правда.
В правительстве заявили, что скутеры пользуются спросом в Украине, и, по данным береговой охраны, они могут быть немедленно переданы Украине.
О готовности передать Украине партию скутеров береговая охрана сообщила еще 21 декабря.
До этого правительство поручило ей изучить вопрос о возможности безвозмездной передачи украинской стороне судов и другой техники.
В целом Украина получит девять скутеров.
Со скутеров перед отправкой демонтировали оборудование, которым пользовалась шведская береговая охрана.