Украина созвала Совбез ООН из-за "выборов" на оккупированой части

Совет безопасности ООН проведет заседание по запросу Украины. Оно будет связано с организацией РФ "выборов" на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, сообщает Корреспондент.

"Совет безопасности соберется в пятницу в 15:05 (21:05 по киевскому времени) на встречу, запрашиваемую Украиной, для обсуждения незаконной попытки "президентских выборов", которые Россия организует с 15 по 17 марта во временно оккупированном украинском Крыму, а также в некоторых частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины" , - написал Кислица.

Как известно, так называемые "выборы" президента на территории РФ продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В Кремле прогнозируют, что Путин наберет более 80% голосов. После этого он сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года.

71-летний Владимир Путин уже занимает должность президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина. Он давно превзошел 18-летний срок правления Леонида Брежнева.