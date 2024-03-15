WP: Украине грозит мрачный сценарий при отсутствии денег США

Американские чиновники предусматривают ряд мрачных сценариев развития событий в Украине, если военная помощь, о которой просил президент Байден, не будет оказана. Ссылаясь на материалы The Washington Post, сообщает Зеркало недели.

Несмотря на то, что Байден давит на Конгресс, чтобы тот одобрил его предложение о выделении 60 миллиардов долларов новой помощи, которую республиканская оппозиция задерживает уже несколько месяцев, представители администрации признают, что они также должны готовиться к другим вариантам развития событий.

"Это не очень хорошо для Украины со временем без дополнительного финансирования и это может привести к потенциальному коллапсу" , — сказал высокопоставленный американский чиновник.

Директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая перед законодателями на этой неделе, предупредил, что без помощи США территориальные потери Украины в этом году будут "значительными" и времени остается все меньше. В надежде сохранить внимание общественности к Конгрессу представители администрации отказываются открыто обсуждать альтернативные варианты развития событий в Украине.

Однако в частном порядке они соглашаются с перспективой, что политическая дисфункция Вашингтона может возобладать, либо затормозив пакет помощи, либо приняв его слишком поздно. Американские чиновники, давая прогнозы в случае окончательного прекращения финансирования, заявили, что положение Украины будет зависеть от ее возможности мобилизовать новые силы, успеха западных инициатив по обучению, моральному положению войск и другим факторам.

"Но без дополнительной и постоянной поддержки США у Украины нет светлого будущего" , — считает чиновник США.

Вашингтон также изучает вопрос, как Пентагон может продолжить предоставлять деньги и обучение Украине, если дополнительное финансирование не будет выделено.