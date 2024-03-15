Путин ставит на большую конфронтацию с Западом - WSJ
Владимир Путин вскоре получит еще один шестилетний срок на должности президента России, а вместе с ним и шанс стать лидером страны, который дольше всего правит со времен Иосифа Сталина. Ссылаясь на материалы The Wall Street Journal, сообщает Зеркало недели.
Потенциальные оппоненты были отстранены от участия в выборах, критики были заключены или скрылись. В преддверии голосования Путина пытались представить как единственную фигуру, способную сохранить единство страны и спасти Россию от врагов на Западе.
"Он очень тщательно следит, чтобы в избирательном бюллетене не было никого, кто мог бы предложить свое видение будущего... Послание Путина, в сущности, заключается в том, что любое будущее этой страны зависит от него", — говорит директор из демократической стойкости в вашингтонском Центре анализа европейской политики Сэмюэл Грин.
Российский лидер, сам выдвинувший свою кандидатуру, практически гарантированно победит, привязав страну к своему углублению противостояния с Западом через Украину и то, что Путин считает законным местом России в мире, считает издание. Но это не значит, что голосование не имеет значения. Аналитики говорят, что Кремль стремится создать видимость демократии и использовать высокую явку для легитимизации и укрепления власти Путина.
То, что избирательные участки, цифровое голосование и избирательная комиссия контролируются режимом, означает, что результат голосования, по сути, решен, говорят противники правительства. Похоже, это долгосрочный подход Путина — противостоять Западу и отстаивать, по его словам, традиционные православные ценности России.
"Великомасштабная геополитическая конфронтация с Западом — вот в чем теперь суть российской власти... Что ему [Путину] нужно от Запада, как ни странно, так это подыграть ему. Ему нужно, чтобы Запад угрожал. Ему нужно, чтобы Запад скептически относился ко всему российскому. Ему нужно, чтобы Запад не только отвергал его, но и выглядел так, будто отвергает простых россиян", — говорит Грин.