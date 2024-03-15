Путин ставит на большую конфронтацию с Западом - WSJ

Владимир Путин вскоре получит еще один шестилетний срок на должности президента России, а вместе с ним и шанс стать лидером страны, который дольше всего правит со времен Иосифа Сталина. Ссылаясь на материалы The Wall Street Journal, сообщает Зеркало недели.

Потенциальные оппоненты были отстранены от участия в выборах, критики были заключены или скрылись. В преддверии голосования Путина пытались представить как единственную фигуру, способную сохранить единство страны и спасти Россию от врагов на Западе.

"Он очень тщательно следит, чтобы в избирательном бюллетене не было никого, кто мог бы предложить свое видение будущего... Послание Путина, в сущности, заключается в том, что любое будущее этой страны зависит от него" , — говорит директор из демократической стойкости в вашингтонском Центре анализа европейской политики Сэмюэл Грин.

Российский лидер, сам выдвинувший свою кандидатуру, практически гарантированно победит, привязав страну к своему углублению противостояния с Западом через Украину и то, что Путин считает законным местом России в мире, считает издание. Но это не значит, что голосование не имеет значения. Аналитики говорят, что Кремль стремится создать видимость демократии и использовать высокую явку для легитимизации и укрепления власти Путина.

То, что избирательные участки, цифровое голосование и избирательная комиссия контролируются режимом, означает, что результат голосования, по сути, решен, говорят противники правительства. Похоже, это долгосрочный подход Путина — противостоять Западу и отстаивать, по его словам, традиционные православные ценности России.