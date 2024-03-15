Премьер Венгрии призвал помочь ему "оккупировать Брюссель"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал помочь ему "оккупировать Брюссель" на выборах в Европарламент, которые пройдут летом, сообщает Деловая столица.

Об этом венгерский премьер заявил во время речи по случаю годовщины венгерской революции 1848 против правления Габсбургов со ссылкой на AP.

Орбан сравнил ЕС с имперскими оккупантами и назвал западный мир источником бескультурья и разрушения.

"Они начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все, как саранча. Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе" , — сказал Орбан.

Премьер Венгрии в очередной раз раскритиковал иммиграцию и права ЛГБТК+, а также апеллировал к национальной гордости и суверенитету.

"Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отберет у них свободу. … Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны оккупировать Брюссель" , — заявил Орбан.

Как сообщалось, 14 марта Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил во лжи советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.