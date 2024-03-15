Молдова обещает ответ РФ в случае проведения "выборов" Путина в Приднестровье

Глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что Кишинев даст ответ на проведение в непризнанном Приднестровье "выборов" президента РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью ЕП.

Он отметил, что на нынешних "выборах" речь идет о повторении проблемы, в которой власть Молдовы оказывается уже не впервые.

Министр вспомнил, что ранее, на предыдущих выборах в России, в Приднестровском регионе Молдовы открывали аж 24 избирательных участка. Сейчас заявили, что планируют открыть шесть.

"Мы вызвали в МИД российского посла, чтобы выразить наш решительный протест этим планам.

Если они это сделают, мы предпримем ответные действия уже в ближайшее время", – заявил Попшой.

Недавно МИД Молдовы объявил о вызове российского посла Олега Васнецова из-за сообщения об открытии несанкционированных участков для голосования на так называемых "выборах" президента РФ.

Молдовский МИД разрешил открыть участок для голосования на "выборах" президента России только на территории посольства РФ в Кишиневе.

В России так называемые президентские выборы должны состояться 17 марта, но в этом году впервые ввели трехдневное голосование (15-17 марта), а на оккупированных РФ территориях его вообще начали проводить досрочно.

Российские "выборы" не являются реальными выборами в демократическом понимании, поскольку там нет реальной конкуренции, и ожидается, что за счет административного ресурса и репрессивной машины действующий президент Владимир Путин обеспечит себе необходимый результат.