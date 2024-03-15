Шмыгаль анонсировал запуск еще двух индустриальных парков в Украине

В Украине заработают еще два индустриальных парка - в Ровенской и Львовской областях, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Сегодня принимаем решение о создании еще двух новых индустриальных парков" , - сказал Шмыгаль.

Как рассказал премьер, первый парк расположен в Ровенской области. Это индустриальный парк со специализацией на промышленную переработку. Ожидается создание 1400 рабочих мест и инвестиции на сумму более 1 млрд гривен.

Второй индустриальный парк пройдет во Львовской области. Специализация - перерабатывающая промышленность с особым акцентом на мебельном производстве. Инвестиции - более 2 млрд гривен. Ожидается создание более 2 тысяч новых рабочих мест.

"За последние полгода мы видим неплохой прогресс в создании новых индустриальных парков. В этом году заложили в бюджете 1 млрд гривен для их развития" , - добавил Шмыгаль.

Количество индустриальных парков в Украине растет

Напомним, в мае 2023 года мы сообщали, что в Украине построили новый индустриальный парк под названием "Долина Стрый", который появится на территории сформированного еще в советское время промышленного района города Стрый во Львовской области. Стоимость проекта 750 млн гривен, а новых рабочих мест появится около 700.

По информации пресс-службы Верховной рады, индустриальный парк создан по инициативе Стрыйского городского совета сроком на 30 лет.

Интересно, что количество таких парков растет каждый год. Так, "Долина Стрый" стал 62 индустриальным парком в Реестре индустриальных парков. Только в прошлом году в Реестр индустриальных парков было включено 9 парков.

Ведь приоритет на перерабатывающую промышленность - это одно из направлений деятельности для будущего Украины.