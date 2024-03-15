Путин отреагировал на боевые действия в Белгородской и Курской областях

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что события в Белгородской и Курской областях имеют целью сорвать "выборы" в России и "не останутся" безнаказанными, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают прокремлевские издания "ТАСС", "РИА Новости".

"С целью сорвать процесс голосования, запугать людей киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Это нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России. Около 95% ракет и снарядов уничтожаются нашими средствами ПВО.

Тем не менее, у нас есть пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся".

Также Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что события в Белгородской и Курской областях были с целью "сорвать выборы в России".

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