Зеленский провел военные совещания: определили уязвимые места врага

Президент Владимир Зеленский вечером 15 марта сообщил, что провел важные военные совещания, на которых, в частности, определили уязвимые места врага, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в соцсетях.

Президент заслушал доклад вернувшегося из Авдеевского направления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и рассказал о ситуации там и на других ключевых участках фронта.

"Во-вторых, вместе с Главкомом, начальником ГШ Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, главой СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановом и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухарем те, где мы можем нанести ему наибольший вред.

И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны".

Также Зеленский отчитался о совещании с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения операций.

"В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа".