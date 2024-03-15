Страны G7 предостерегли Иран от поставок России баллистических ракет

Страны "Группы семи" 15 марта предупредили Иран, что введут против него санкции в случае поставки России баллистических ракет, которые она будет использовать в своем полномасштабном вторжении в Украину, сообщает Европейская правда.

Текст заявления есть в распоряжении ЕП.

G7 повторила призыв к третьим сторонам немедленно прекратить материальную поддержку "незаконной и неоправданной агрессивной войне России против Украины".

"Крайне обеспокоены сообщениями о том, что Иран рассматривает возможность передачи России баллистических ракет и связанных с ними технологий после того, как он поставил российскому режиму беспилотники, которые используются в непрекращающихся атаках на гражданское население в Украине", – говорится в заявлении.

"Группа семи" указала, что поставки иранских баллистических ракет России усилит региональную дестабилизацию и станет существенной эскалацией поддержки войны в Украине со стороны Тегерана.

"Если Иран решит предоставить баллистические ракеты или связанные с ними технологии России, мы готовы быстро и скоординировано отреагировать на это, в том числе с помощью новых и значительных мер против Ирана", – подытоживается в заявлении.

В феврале агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.

Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло это сообщение.

В США эту информацию официально не подтверждали, но анонсировали дополнительные санкции против Ирана из-за поддержки российской агрессии.