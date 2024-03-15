Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Одессе

Президент Владимир Зеленский назвал ракетный обстрел Одессы в 15 марта, где погибли по меньшей мере 20 человек, "подлым ударом подонков". Зеленский добавил, что силы обороны обеспечат российским убийцам справедливую реакцию, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского 15 марта.

"Сейчас в Одессе еще продолжаются спасательные работы и оказание помощи после российского ракетного удара. Очень подлого удара этих подонков: две ракеты, и вторая - когда на место попадания прибыли спасатели и врачи. Среди погибших и пострадавших - фельдшеры "экстренки", спасатели ГСЧС. Мои соболезнования всем родным и близким.

Десятки раненых. Продолжается поиск людей под завалами. Привлечены все необходимые службы... Я поручил областной власти полностью поддержать всех пострадавших. Наши силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию".

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