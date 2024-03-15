СМИ: Глава МИД Германии пытается изменить мнение Шольца о поставках Taurus Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается изменить мнение канцлера Олафа Шольца о поставках Украине ракет Taurus, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации Spiegel.

Издание отмечает, что Бербок уже несколько месяцев воздерживается от публичных заявлений по Taurus, которые Шольц мог бы воспринять как недопустимое давление.

Однако глава немецкого МИД полагается на своих союзников.

В публикации упоминается заявление министра иностранных дел Великобритании в интервью немецким СМИ, который предложил обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow.

Издание отмечает, что это выглядело так, будто британский министр говорил то, что не решается сказать Бербок.

В материале также говорится, что немецкий министр тайно работает над планом того, как Германия все же может отправить крылатые ракеты и не пересечь проведенные Шольцем "красные линии".

Один из вариантов: немецкая сторона передает Taurus британцам, которые передают их Украине, но сохраняют контроль над развертыванием и целями.

Как отмечается, пока Бербок не удалось убедить Шольца.

Издание указывает, что для Бербок речь идет о гораздо большем, чем просто одна система вооружения. Украина все больше занимает оборонительную позицию. По мнению источников из окружения министра, в этой ситуации было бы важно, если бы канцлер дал понять немцам, что будет означать поражение в Украине для безопасности Европы.

По данным СМИ, ключевая причина, по которой Шольц активно сопротивляется передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, может быть связана с особенностями наведения целей.

Ранее Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.