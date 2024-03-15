ЕС об атаке РФ по Одессе: еще одно свидетельство варварской природы путинской агрессии

В ЕС отреагировали на ракетный удар российских оккупационных войск по Одессе, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter (X) написал внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Он назвал сегодняшнюю российскую атаку "чрезвычайно ужасным и смертоносным ударом по гражданским объектам".

"Еще одно свидетельство варварской природы путинской агрессии. Все виновные будут привлечены к ответственности", – подчеркнул Стано.

Днем 15 марта Одесса оказалась под ракетным ударом РФ. Мощный взрыв прогремел в городе около 11:00, тогда в Воздушных силах сообщали о ракете в направлении города. После этого в Одессе слышали повторный взрыв.

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Одессе возросло до 20, а раненых до 73.

Позже в Силах обороны сообщили, что российско-оккупационные войска ударили по Одессе из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".