Россияне ударили по Конотопу: есть прилет в гражданскую инфраструктуру

По Конотопу Сумской области сегодня вечером, 15 марта, российскими войсками был нанесен уда с применением ракетного вооружения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает городской глава Конотопа Артем Семенихин и Сумская областная военная администрация.

По словам мэра города, последствия вражеской атаки сейчас выясняются.

"На месте вражеского удара по городу Конотоп работают соответствующие спасательные службы. Последствия уточняются" , - говорится в его заявлении.

Как отметили в ОВА, сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп.

"На месте работают все необходимые службы" , - добавили в администрации

Отметим, что перед этим, около 20:10, в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией российских оккупантов в Сумской и Донецкой областях. В регионах была объявлена воздушная тревога.

Ранее в ВС информировали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области. Такое сообщение военные обнародовали около 18:00.

Российские удары по Сумской области

Напомним, 14 марта в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". Сегодня стало известно, что в результате вчерашних ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер. В общей сложности тогда были повреждены четыре таких системы.

Кроме того, вчера российские войска обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что в Сумах объявили траур по погибшим в результате атаки россиян 13 марта. На месте трагедии еще разбирают завалы, под ними могут находиться люди. Известно, что после атаки РФ по многоэтажке в Сумах 13 марта спасатели деблокировали тела двух погибших.