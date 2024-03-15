Байден в очередной раз призвал Конгресс одобрить военную помощь Украине

Президент США Джо Байден воспользовался очередной возможностью призвать Конгресс США одобрить военную помощь Украине, раскритиковав президента государства-агрессора Владимира Путина, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в речи на торжественном ужине Friends of Ireland по случаю Дня святого Патрика.

Байден провел параллели между американцами и ирландцами как народами, поддерживающими стремление к свободе – и именно это "мы видим в нашей поддержке Украины и на фоне жестокого наступления Путина на Украину".

Президент США обратился к присутствующему в зале премьеру Ирландии Лео Варадкару и поблагодарил его за неизменную гуманитарную помощь украинцам.

"Я обязуюсь и в дальнейшем вносить свой вклад. Я уверен, что подавляющее большинство – и извиняюсь, что говорю это, – но я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы внести свой вклад и продолжают призывать каждого члена в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит", – добавил Байден.

"И я призываю вас немедленно прислать мне на подпись законопроект о национальной безопасности. Законопроект содержит финансирование Украины и Израиля и, что не менее важно, гуманитарную помощь Газе. Они очень, очень в этом нуждаются", – подытожил американский президент.

В прошлом месяце президент США Джо Байден в выступлении на публичном мероприятии назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". В Кремле эти слова уже назвали "позором".