Россияне атаковали Сумскую область ракетами, КАБами и дронами

В течение прошлого дня россияне совершили 69 обстрелов территорий Сумской области, атаковали КАБами, ракетами, дронами, сбрасывали мины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает военная администрация Сумской области.

Под обстрелами оказались Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Конотопская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады. Всего зафиксировали 378 взрывов.

По Юнаковской громаде враг бил из минометов, 5 взрывов.

Великописаревскую громаду россияне обстреливали из минометов, артиллерии, РСЗО, ударным БпЛА "Ланцет", осуществили авиационные удары КАБ, пуск ракет с вертолета НАР. Всего – 208 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксировали минометные, танковый обстрел, артобстрелы и атаку дроном-камикадзе типа "FPV", всего – 46 взрывов.

На территорию Хотинской общины россияне сбросили 6 мин.

По Миропольской громаде был обстрел из ствольной артиллерии и сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ – 17 взрывов.

На Есманьскую общину враг сбросил 5 мин. Также был обстрел из стрелкового оружия.

По Шалыгинской громаде оккупанты ударили из минометов и ствольной артиллерии, сбросили взрывное устройство с БпЛА. Всего – 53 взрыва.

По Краснопольской громаде захватчики совершили артиллерийский и минометный обстрелы, 5 взрывов.

В Ворожбянской громаде зафиксировали обстрел из ствольной артиллерии, 2 прихода.

По Середино-Будской общине был обстрел из АГС и минометов, 18 взрывов.

Свескую общину россияне обстреливали из миномета, 6 взрывов.

По Тростянецкой общине осуществили обстрел БпЛА "Ланцет", 2 взрыва.

На Зноб-Новгородскую общину сбросили 5 мин.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по городу Конотоп.