ISW: Россияне пытаются дестабилизировать оборону ВСУ и готовятся к новому наступлению

Россияне продолжат наступательные действия, чтобы дестабилизировать украинские оборонительные линии, вместе с тем готовятся к новому наступлению летом 2024 года, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные действия с целью дестабилизации украинских оборонительных линий весной 2024 года, одновременно готовясь к прогнозируемой новой наступательной операции летом этого года.

По их мнению, предоставление западной помощи в сфере безопасности, вероятно, будет играть решающую роль в способности Украины удержать территорию сейчас и отразить новые российские наступательные усилия в ближайшие месяцы.

В то же время российские войска пытаются поддерживать темп своих наступательных операций на востоке Украины, чтобы не дать украинским силам стабилизировать свои оборонительные рубежи.

Оккупанты особенно сосредоточены на продвижении как можно дальше на запад от Авдеевки, прежде чем украинские войска смогут установить в этом районе линию, которую будет труднее прорвать.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил 15 марта, что российские войска сконцентрировали свои усилия на Авдеевском направлении и проводят ежедневные механизированные и пехотные атаки, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Хотя в последнее время украинским силам удалось замедлить продвижение российских войск к западу от Авдеевки, повсеместная нехватка материально-технических средств, вызванная задержкой западной помощи по безопасности, заставляет Украину направлять ограниченные ресурсы на критические участки фронта, что повышает риск прорыва российских войск на других менее обеспеченных участках и делает линию фронта в целом более уязвимой, чем кажется, несмотря на нынешние относительно медленные темпы продвижения российских войск.

Эксперты отмечают, что российские войска будут продолжать использовать преимущества, которые предоставляет владение инициативой на всем театре боевых действий, для динамичного перераспределения своих наступательных усилий этой весной и летом, вероятно, в надежде использовать возможные украинские уязвимые места.

Украинские и западные официальные лица все чаще предупреждают как о значительном дефиците украинских материальных средств, так и о новом широкомасштабном российском наступлении этим летом.

Поэтому специалисты отмечают, что россияне намерены воспользоваться любыми достижениями, которых оно достигнет в ближайшие недели, а также прогнозами о том, что украинские вооруженные силы могут быть еще хуже обеспечены летом этого года, чем сейчас.

Однако в условиях получения западной помощи Украина сможет больше стабилизировать линию фронта и подготовиться к отражению российских наступательных действий.

Кроме того, отмечают в отчете, острая нехватка систем противовоздушной обороны и ракет, вероятно, резко снизит способность Украины защищаться от российских ударов как в тылу, так и на передовой в ближайшие недели, если не решить эту проблему быстро.

Между тем российские войска в последнее время прилагают усилия, чтобы напрячь украинскую противовоздушную оборону как в тыловых населенных пунктах, так и вдоль линии фронта.

"60-процентное уменьшение способности Украины поражать российские ракеты еще больше обострит эти проблемы с распределением сил и средств. По оценкам ISW, США остаются единственным непосредственным источником необходимых систем противовоздушной обороны, таких как Patriot" , – говорится в обзоре.

Ключевые выводы ISW за 15 марта: