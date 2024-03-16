Генштаб: За минувшие сутки на фронте произошло около 80 боевых столкновений

Начались 752 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений, сообщает Деловая столица.

Об этом говорят оперативные данные Генштаба ВСУ.

Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Поповка, Вольное, Александровка, Большая Писаревка, Лукашевка, Дмитровка Сумской области; Барановка, Золочев, Покаляне, Петропавловка Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Северск, Семеновка, Калиновка, Часов Яр, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Орловка, Уманское, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка Донецкой области и Роботино на Запорожье.

Под артиллерийским огнем было около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении, Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении наши воины отразили 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны и Раздолевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении ВСУ остановили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими ВСУ отразили 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко и Первомайское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 3 бесполезных штурма позиций наших войск.