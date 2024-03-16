Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области, начались пожары

Беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ, после ударов на предприятиях произошли пожары, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают власти Самарской области, BAZA.

Сообщается, что атака произошла в 6 утра по местному времени.

Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар.

В настоящий момент площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевское НПЗ. Там также начался пожар, который спустя полчаса был потушен.

Тем временем власти называют это "попыткой атаки" и отчитываются, что "пресекли попытку" атаки НПЗ в Новокуйбышевске.

О пострадавших не сообщается.

Также известно, что ночью нефтеперерабатывающую станцию в Липецкой области также атаковали беспилотники.

На территории станции Становая (входит в состав нефтепровода "Дружба") обнаружили остатки двух взорванных БПЛА самолетного типа.