Глава МИД Финляндии: Запад не должен исключать введение войск в Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что западные страны, в том числе и США, не должны быть полностью против идеи ввода войск в Украину, если ситуация там ухудшится, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала в комментарии Politico.

По словам главы финского МИД, Запад не должен "исключать всего на долгосрочную перспективу, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация".

"Но финская позиция четкая: мы не отправляем сейчас никаких войск (в Украину. – Ред.) и не желаем это обсуждать", – добавила Валтонен.

Как напоминает Politico, еще в конце февраля тогдашний президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил о "широко распространенном мнении", что военного присутствия Запада в Украине "не будет".

Накануне французский президент Эмманюэль Макрон, комментируя затронутую им идею отправки западных войск в Украину, подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

Французские политики набросились на Макрона после его свежего интервью о поддержке Украины.