Разведка Британии: в РФ рекордный рост количества мужчин с инвалидностью

В России с 2022 по 2023 зафиксирован рекордный рост количества российских мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

Как пишет разведка, согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования России, на территории страны-террориста в 2022 году насчитывалось 1,67 млн мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет.

В 2023 году вышеупомянутая цифра увеличилась на 507 тысяч или на 30%. По словам российских демографов, увеличение количества мужчин с инвалидностью, вероятно, связано с войной в Украине.

"Это почти наверняка так и есть. Значительное большинство из более 355 000 жертв, которые понесли российские вооруженные силы в результате конфликта в Украине, - это раненые военнослужащие", - добавляет разведка.

Также разведка Британии напоминает и о том, что среднедневное количество российских потерь выросло с начала российского наступления осенью 2023 года.

"Рекордный рост количества мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет и раненых будет иметь значительное влияние на медицинские и социальные службы Украины", - отмечает пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 15 марта, украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 429 580 военных.

Также, как сообщала ранее разведка Британии, война России против Украины, вероятно, привела к дефициту медицинских работников по всей территории страны-агрессора.