СМИ: Словакия хотела помочь Венгрии снять санкции ЕС с олигарха Усманова
Словакия на заседании министров иностранных дел ЕС в феврале поддержала предложение Венгрии снять санкции с нескольких россиян, среди которых российско-узбекский олигарх Алишер Усманов, приближенный к Владимиру Путину, сообщает Европейская правда.
Об этом узнал от дипломатических источников портал Aktuality.
Вопрос о снятии санкций с Усманова, по информации Aktuality, был предметом переговоров премьера Словакии Роберта Фицо и министра иностранных дел Юрая Бланара с венгерскими коллегами в Будапеште в декабре 2023 года.
Словацкая сторона тогда попросила Венгрию поддержать исключение из санкционного списка ЕС бизнесмена Йозефа Гамбалека, который попал туда из-за связей с близкой к Путину российской байкерской организацией "Ночные волки".
По данным Aktuality, венгры решили "воспользоваться ситуацией" и в обмен на поддержку исключения Гамбалека попросили Словакию поддержать исключение еще нескольких россиян. Издание утверждает, что Братислава выполнила просьбу в отношении них.
Речь идет об Аркадии Воложе, основателе российской компании "Яндекс", Сергее Мндоянце, советнике Кремля по вопросам отношений с ЕС, а также Усманове, экс-гонщике "Формулы-1" Никите Мазепине и российском миллиардере Вячеславе Канторе.
И если Воложа и Мндоянца действительно исключили из санкционного списка вместе с Гамбалеком, то в отношении Усманова, Мазепина и Кантора в ЕС выразили сильное возмущение, и санкции ЕС против них сохранили.