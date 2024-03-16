За ночной атакой на НПЗ в Самарской области стоит СБУ – источник

В ночь на 16 марта по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области РФ отработали ударные дроны Службы безопасности Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в СБУ.

Отмечается, что ночная атака на российские НПЗ была результативной. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих предприятиях.

По словам источника УП, суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки РФ.

"Сезон "бавовны" на российских НПЗ - в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, который питает военную экономику РФ".

Что предшествовало:

Власти Самарской области РФ сообщили о пожарах на нефтеперерабатывающих заводах после ударов беспилотников.