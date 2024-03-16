Туск после трагедии в Одессе призвал спикера Джонсона одобрить помощь Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона наконец сделать шаги для одобрения помощи Украине, посоветовав ему посмотреть на последствия ударов РФ по Одессе, сообщает Европейская правда.

Короткое заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Сообщение Дональда Туска появилось днем 16 марта. К этому времени число погибрих в Одессе в результате российских ракетных ударов возросло до 21 – в больнице умер еще один раненый сотрудник ГСЧС.

"Посмотрите на Одессу, спикер Джонсон. Сколько еще вам нужно аргументов, чтобы принять решение?", – спросил Туск.

Look at Odessa, @SpeakerJohnson!How many more arguments do you need to take a decision? — Donald Tusk (@donaldtusk) March 16, 2024

Напомним, на этой неделе стало известно, что Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

На этой неделе Соединенные Штаты впервые с декабря объявили новый пакет помощи для Украины на 300 млн долларов. Как пояснили, эти средства появились в результате неожиданной экономии по контрактам из ранее профинансированных пакетов помощи.

Лидеры Польши – президент Анджей Дуда и премьер Дональд Туск – во время визита в Вашингтон ранее на этой неделе говорили с президентом США в том числе о том, как сохранить и усилить поддержку Украины.