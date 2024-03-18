В ISW считают атаку беспилотника в Приднестровье российской провокацией

В воскресенье, 17 марта, в Приднестровье был зафиксирован прилет неизвестного беспилотника по воинской части. Украина не причастна к этой атаке, а инцидент является попыткой России дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В отчете напомнили, что 17 марта неизвестные запустили беспилотник по военной базе на территории Приднестровской Молдавской Республики. СМИ сепаратистской республики сообщили, что один беспилотник сбил вертолет на территории неустановленной воинской части в Приднестровье, опубликовали видеозапись момента удара беспилотника и утверждали, что беспилотник вылетел со стороны Одесской области.

Бывший председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба заявил, что забастовка имеет "украинский след" и что "главным бенефициаром" является Украина. Молдавское Бюро реинтеграции заявило, что сбитый вертолет не летал годами, и что удар был намеренно направлен на распространение страха и паники в Приднестровье, - то есть, он был частью вражеской информационной операции, направленной против Молдовы, хотя Бюро реинтеграции прямо не обвинило приднестровские или пророссийские силы в проведении этого удара.

"На момент написания этой статьи ни приднестровские, ни российские власти не обвинили украинские силы в осуществлении удара, но могут сделать это в будущем" , - говорится в отчете ISW.

Институт изучения войны также напомнил, что власти Молдовы находятся в контакте с украинским правительством. Украинский центр противодействия дезинформации обвинил Россию в проведении удара с целью манипулирования информационным пространством. Представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов назвал ситуацию российской провокацией.

"ISW не может самостоятельно проверить детали одиночного удара беспилотника в Приднестровье или идентифицировать ответственных лиц, но маловероятно, что удар был осуществлен украинскими силами, учитывая ограниченность средств, использовавшихся во время удара, и незначительную цель. Украинские официальные лица также недавно заявили, что Приднестровье не представляет военной угрозы для Украины" , - говорится в отчете.

Также Институт изучения войны сообщил, что недавно Приднестровская власть обратилась к России с просьбой о неопределенной "обороне/защите" против Молдовы. Россия или связанные с ней субъекты, вероятно, будут бенефициарами этой провокации, чтобы способствовать постоянным усилиям Кремля по созданию информационных условий для оправдания различных российских гибридных операций, направленных на дестабилизацию Молдовы, о которых неоднократно предупреждал ISW.