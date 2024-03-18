Польские протестующие перекрыли автомагистраль возле границы с Германией

Польская фермеры перекрыли движение от автомагистрали А2, близ Слубице, соединяющей Варшаву и Берлин. Организаторы заявляют, что акция продлится до среды, 20 марта, пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

В воскресенье, 17 марта, в 13.00 началась сельскохозяйственная блокада на польско-германской границе. Спикер польской полиции, заместитель инспектора Марчин Малуды, сообщил, что "движение по автостраде А2 вблизи Слубице будет перекрыто с обеих сторон". Во время акции на развязках А2 будут круглосуточно работать полицейские патрули.

"Западная граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не закроют фактически восточную границу" , – говорят протестующие фермеры.

Полиция обращается к водителям с просьбой соблюдать осторожность.

Фермеры периодически проводили протесты против политики ЕС и национального правительства. Министры из ЕС призвали блок ускорить пересмотр своей политики, чтобы снизить подобные беспорядки.

Напомним, польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией . Фермеры утверждают, что протест начался из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.

По предварительным данным, блокада продлится до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" для легкового транспорта и автобусов не будут введены.