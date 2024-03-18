Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа

Украина не планирует продлевать транзитный контракт с российским "Газпромом" после 31 декабря 2024 года, когда истекает срок его действия.﻿ Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие этого соглашения" , - сказал он.

По словам Галущенко, в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. Испытания показали, что система может функционировать и без транзита.

В Европейском Союзе также не заинтересованы в продолжении транзитного контракта со страной-агрессором.

"Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG" , - отметил министр.

По словам Галущенко, сейчас на рынке есть достаточно альтернатив российскому газу и ряд европейских стран уже пошли по этому пути. К примеру, Германия за полтора года свела зависимость от российского газа практически к нулю.

Тем временем Украина активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет наращивания внутренней газодобычи.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также заявила, что Европейский Союз не видит необходимости продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину, которое заканчивается в конце года.

Ранее Герман Галущенко исключил любые коммерческие соглашения, которые позволяют продолжать транспортировку российского газа через страну после окончания срока действия текущего транзитного соглашения в конце 2024 года.

В Киеве не исключали, что компании стран ЕС самостоятельно смогут заказывать транзитные мощности украинской ГТС для российского газа.