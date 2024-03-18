ПВО ночью сбила 17 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 18 марта российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 17 "Шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего россияне запустили 22 беспилотника из района Приморско-Ахтарск (РФ).

Также войска РФ ударили пятью управляемыми зенитными ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине.

"В результате боевой работы сбито 17 "Шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.