Оккупанты захватили село в Запорожской области – ISW
17 марта русские войска захватили село Мирное, расположенное к северо-востоку от Роботиного Запорожской области. Об этом говорится в отчете Американского Института изучения войны ISW, со ссылкой на заявление российского Министерства обороны, сообщает Зеркало недели.
Там утверждали, что подразделения российской 35 общевойсковой армии захватили Мирное после того, как оттеснили украинские силы от населенного пункта. Оккупацию села подтверждает и обновленная карта, опубликованная украинским информационным ресурсом DeepState.
Аналитики DeepState говорят, что сейчас продолжаются боевые действия у Роботино, россияне продвинулись возле Вербового. Такое же продвижение, по данным ISW, фиксируют и российские обозреватели.
"Сложная ситуация с продвижением врага между Роботиным и Вербовым сохраняется", - констатировал украинский военный журналист Богдан Мирошников.