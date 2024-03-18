Оккупанты захватили село в Запорожской области – ISW

17 марта русские войска захватили село Мирное, расположенное к северо-востоку от Роботиного Запорожской области.﻿ Об этом говорится в отчете Американского Института изучения войны ISW, со ссылкой на заявление российского Министерства обороны, сообщает Зеркало недели.

﻿Там утверждали, что подразделения российской 35 общевойсковой армии захватили Мирное после того, как оттеснили украинские силы от населенного пункта. Оккупацию села подтверждает и обновленная карта, опубликованная украинским информационным ресурсом DeepState.

Аналитики DeepState говорят, что сейчас продолжаются боевые действия у Роботино, россияне продвинулись возле Вербового. Такое же продвижение, по данным ISW, фиксируют и российские обозреватели.