В Румынии развернули строительство новой базы НАТО

В Румынии начали строить крупнейшую в Европе базу НАТО, на территории которой могут разместить до 10 000 военнослужащих и их семей. Ссылаясь на Euronews, сообщает Лига.net.

Отмечается, что военный объект будет площадью 2800 гектаров и общий периметр в 30 км. На базе могут постоянно проживать до 10 000 военнослужащих НАТО и членов их семей.

Предварительная стоимость строительства базы оценивается в 2,5 млрд евро.

База в уезде Констанца будет оборудована взлетно-посадочными полосами, ангарами для самолетов, объектами для хранения и размещения вооружения, горюче-смазочных материалов, тренажерами, школами, детскими садами, магазинами и больницей.