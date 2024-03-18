Россия за сутки потеряла более 800 военных и 34 артсистемы – Генштаб

Россия в ходе войны против Украины потеряла за минувшие сутки около 810 своих военных, 19 танков, 34 артиллерийских системы, 36 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.03.24 ориентировочно составили: