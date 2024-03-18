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Россия за сутки потеряла более 800 военных и 34 артсистемы – Генштаб

Россия за сутки потеряла более 800 военных и 34 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

Россия в ходе войны против Украины потеряла за минувшие сутки около 810 своих военных, 19 танков, 34 артиллерийских системы, 36 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 431 550 (+810) человек,
  • танков − 6 809 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин – 13 014 (+17) ед,
  • артиллерийских систем − 10 668 (+34) ед,
  • РСЗО − 1 017 (+0) ед,
  • средств ПВО − 720 (+0) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8308 (+36) ед,
  • крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 14 141 (+68) ед,
  • специальной техники – 1 731 (+8) ед.

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