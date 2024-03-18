Россия за сутки потеряла более 800 военных и 34 артсистемы – Генштаб
Россия в ходе войны против Украины потеряла за минувшие сутки около 810 своих военных, 19 танков, 34 артиллерийских системы, 36 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 431 550 (+810) человек,
- танков − 6 809 (+19) ед,
- боевых бронированных машин – 13 014 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 10 668 (+34) ед,
- РСЗО − 1 017 (+0) ед,
- средств ПВО − 720 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8308 (+36) ед,
- крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 14 141 (+68) ед,
- специальной техники – 1 731 (+8) ед.