Удар по Николаеву: число пострадавших увеличилось до девяти

В Николаеве в результате ракетного удара РФ по инфраструктурному объекту в воскресенье, 17 марта, количество пострадавших возросло до девяти человек, один человек погиб. Об этом в Facebook информирует Николаевская областная военная администрация.

"Днем, 17 марта в 13:55 и 14:07 россияне ударили баллистикой по инфраструктурному объекту в Николаеве, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты, вероятно "Искандер-М". В больнице умер один пострадавший человек. Еще девять человек получили. ранения, из них двое детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь" , - сообщили в ОВА.

Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили. Разрушены участки сети наружного освещения, часть трамвайных путей и контактной сети. Ведутся восстановительные работы, добавили в администрации.

В 11:39 артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.