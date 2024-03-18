Путин намекнул на Третью мировую в случае конфликта РФ и НАТО

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, заявив, что это могло бы привести к Третьей мировой войне. Ссылаясь на заявление Путина, цитируемое росСМИ, сообщает Европейская правда.

"Я думаю, все возможно в современном мире" , – сказал Путин журналистам после завершения "выборов", отвечая на вопрос, возможен ли полномасштабный конфликт между Россией и НАТО.

"Понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны" , – добавил он.

Путин считает, "что вряд ли в этом кто-то заинтересован".

Напомним, Путину ЦИК РФ "рисует" рекордную победу на президентских "выборах".

Путин во время выступления в своем избирательном штабе заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины и укреплять вооруженные силы.



