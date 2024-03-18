Украина рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС в первом полугодии

Глава украинского правительства Денис Шмигаль подтвердил стремление Украины начать переговоры о вступлении с ЕС в первом полугодии этого года. Об этом он рассказал в интервью Euractiv, сообщает Европейская правда.

"Мы ждем и хотим получить одобрение Европейского Совета на ближайшем заседании (на этой неделе) и верим, что сможем начать переговоры о вступлении в первой половине этого года" , – сказал Шмигаль.

На прошлой неделе Европейская комиссия направила проект переговорных рамок для переговоров по вступлению Украины и Молдовы странам-членам ЕС.

"Мы надеемся, что наши европейские партнеры одобрят его без каких-либо дополнительных поправок, как предлагает Европейская комиссия" , – сказал украинский премьер.

"(Президент Европейского Совета) Шарль Мишель назвал 2030 год возможным целевым годом для д﻿альнейшего расширения ЕС, но мы сделаем все возможное для Украины, чтобы это произошло раньше сразу после нашей победы" , - сказал Шмигаль.

Он также добавил, что Украина способна выполнить свое "домашнее задание" очень быстро.

"Я считаю, что это займет у нас не больше двух лет" , – сказал глава украинского правительства.

Следующие шаги по вступлению Украины в ЕС лидеры государств Евросоюза будут рассмотрены на саммите на этой неделе 21-22 марта.

Ранее сообщалось, что и украинская сторона, и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгия и начнется полугодовое председательство Венгрии.